ForFarmers opent fabriek voor VLOG-voeders eerder

ForFarmers heeft in Deventer, 2 maanden eerder dan gepland, een gespecialiseerde fabriek in gebruik genomen voor de productie van VLOG-gecertificeerde voeders.

De fabriek krijgt een capaciteit van 250.000 ton specifiek voor de productie van non-GGO en VLOG-gecertificeerd (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) mengvoer.

Toenemende vraag naar non-GGO-voer

Met de ingebruikname van de fabriek, gelegen naast de productielocatie voor rundveevoer van ForFarmers in Deventer, richt de voeronderneming zich op de toenemende vraag naar non-GGO-voer voor rundvee en geiten in Nederland. Deze toenemende vraag is het gevolg van de groeiende interesse van vooral Duitse consumenten voor zuivelproducten zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen.

ForFarmers opent in Deventer, eerder dan gepland, een gespecialiseerde fabriek voor productie van VLOG-gecertificeerde voeders https://t.co/2vcuqL03oL pic.twitter.com/WghsD6kfAw — ForFarmers (@ForFarmers) 13 augustus 2018

Fabriek bedient alle Nederlandse klanten ForFarmers

Op korte termijn kunnen alle klanten in Nederland die VLOG-gecertificeerd voer afnemen, vanuit de gespecialiseerde productielocatie worden beleverd. Dit heeft zowel voor de veehouders als voor ForFarmers belangrijke voordelen op het gebied van kwaliteit, logistiek en efficiency. Doordat in deze fabriek alleen VLOG-gecertificeerd voer wordt geproduceerd, zijn er geen efficiëntieverliezen en risico’s meer door omschakelingen.

De productie van VLOG-voer voor de Nederlandse markt (melkvee en geiten) die tot nu toe elders plaatsvond, wordt de komende maanden geleidelijk overgeplaatst naar Deventer.