Melkprijs Milcobel naar € 34,22

De betere marktomstandigheden voor zuivel beginnen zich door te vertalen in een hogere voorschotmelkprijs bij het Belgische Milcobel.

De voorschotmelkprijs over juni is verhoogd met € 2,33 naar € 34,22 per 100 kilo. Het gaat hier om de melkprijs bij een volume van 800.000 kilo melk per jaar exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL.

Eerder hield Milcobel zijn voorschotmelkprijs 4 maanden onveranderd op € 31,89 per 100 kilo. Het gemiddelde voorschot over de eerste helft van het jaar ligt nu op € 32,23 per 100 kilo.

Eerder gaf Milcobel in het jaarverslag al aan te verwachten over dit jaar een lagere melkprijs uit te betalen dan het deed in 2017. Vorig jaar betaalde het in de Boerderij-vergelijking een gemiddelde voorschotmelkprijs uit van € 36,88 per 100 kilo.