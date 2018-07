Kiezen tussen hakselen mais of wachten

De mais heeft flink te lijden onder de extreme droogte. Veehouders twijfelen wat ze met verdroogde mais moeten doen.

Om veehouders te helpen in hun beslissing wat met mais te doen, geeft Groeikracht (een adviesbureau in de ruwvoeteelt) op Facebook in grote lijnen aan wat te doen.

Mais beschermt zich tegen uitdroging door het blad te krullen. Daarna volgen bruine bladpunten. De maisplant kan te weinig vocht in de bladeren krijgen om voldoende af te koelen. Ze raken oververhit en ‘branden’ weg. Pas als er bruine bladpunten of bruine bladeren zijn, is sprake van verdroogde mais. Daarvoor is het meer hittestress of droogtestress.

Hakselen of beregenen?

Als de verdroogde mais nog geen meter hoog is en geen kolf gevormd heeft, is het advies vernietigen. Dit extreme advies komt voort uit het feit dat hakselen van mais die kleiner is dan een meter tegenvalt. De kostprijs van het laagwaardige voer is dan te hoog.

Is de mais wel kolf aan het zetten, maar is deze hoofdzakelijk steriel, dan moet nu gehakseld worden. In dit geval is de kwast van de kolf paars en is er geen kolfvulling. Als de kolf wel bevrucht is, te zien aan een bruine kwast en de kolfvulling is gestart, dan is het advies beregenen waar het kan en afwachten.

Apart inkuilen

Volgens Groeikracht ligt de voederwaarde van verdroogde mais, zonder kolf, op 800-850 VEM. Er is dan geen zetmeel, wel suikers en een drogestofgehalte van 27 tot 32%. Dit voer zou goed naar het oudere jongvee kunnen. Kuil apart in, en let op de samendrukbaarheid van dit materiaal. Een hoge voersnelheid is nodig.

Overigens geldt na de oogst wel de groenverplichting.