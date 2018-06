IFCN: zuivelmarkt groeit 35% in komende 12 jaar

In 2030 stijgt de wereldvraag naar melk zo’n 35%, blijkt uit inschattingen van het IFCN.

Die inschattingen werden gepresenteerd op het jaarlijkse congres van het IFCN Dairy Research Network in Ierland. De huidige marktomvang is 876 miljoen ton. Voor de extra vraag zal de melkproductie wereldwijd stijgen.

Op dit moment zijn Nieuw-Zeeland, India, de Verenigde Staten en de EU de grootste producenten. Om de groei te kunnen realiseren, is ontwikkeling en invoering van nieuwe, innovatieve technieken vereist.

Inkomens in melkveehouderij aangetrokken

Uit het congres blijkt ook dat de inkomens van de melkveehouderij in zowel Europa als Oceanië flink zijn aangetrokken. Ook in Canada bloeit de sector weer op. In de Verenigde Staten en Zuid-Amerika gaat het nu juist economisch wat moeilijker.

Hogere melkprijs gaf impuls aan melkproductie

In 2017 werd de melkprijs weer iets beter als gevolg van een gedaalde productie in 2016. De hogere melkprijs gaf weer een impuls aan de melkproductie. Deze was in 2017 circa 4% hoger dan in het jaar ervoor. Voor 2018 ligt de verwachte groei lager dan in het jaar 2017. Dit komt onder andere door de slechte weersomstandigheden in het voorjaar van 2018 in Nieuw-Zeeland, Argentinië en Europa. Voor de korte termijn verwacht het IFCN dan ook een stabiele melkprijs.