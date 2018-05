Weer opzettelijk metaal verstopt in gewassen

Opnieuw hebben boeren in het Land van Maas en Waal te maken met moedwillig saboteren van hun oogst. In ruggen van gemaaid gras van melkveehouder Cees van der Poel bleken prikkeldraad en keien verstopt te zijn.

Net als tijdens de maisoogst van afgelopen jaar was het loonwerker Sjoerd Smits die het prikkeldraad ontdekte tijdens het hakselen van het gras op een perceel grasland dat Van der Poel vanaf zijn erf niet kan zien. Smits’ hakselaar stopte regelmatig omdat de metaaldetector op de machine het prikkeldraad ontdekte.

Vorig jaar kreeg Smits te maken met roestvrij stalen staven die aan maisstengels waren gebonden. Omdat de metaaldetector van zijn hakselaar toen niet reageerde op het roestvrijstaal had hij zware schade aan zijn machine.

Tientallen stukken prikkeldraad ontdekt

Na de ontdekking van het prikkeldraad is Van der Poel op onderzoek uit gegaan in de grasruggen, daarbij werden tussen de 40 en 50 stukken prikkeldraad ontdekt. Daarnaast lagen ook nog een aantal keien tussen het gras. Daarmee is volgens de melkveehouder wel bewezen dat het een bewuste actie is. “Het is natuurlijk opzet, zegt Van der Poel tegen De Gelderlander, “en duidelijk op mij als boer gericht.”

Het is de eerste keer dat melkveehouder Van der Poel te maken krijgt met moedwillige sabotage.

Getroffen bedrijven liggen bij elkaar

Het afgelopen jaar kregen collega’s van hem in de buurt al met vergelijkbare vernielingen te maken, zoals een reeks omgezaagde fruitboompjes, spijkers in een maisgewas, roestvrijstalen buizen aan maisstengels en opengesneden kuilvoerbulten. Opvallend is dat alle getroffen bedrijven in een straal van enkele kilometers van elkaar liggen.

De melkveehouder heeft aangifte gedaan van het voorval en de politie heeft het onderzoek opnieuw opgepakt. Tot nu toe heeft dat onderzoek nog geen concrete aanwijzingen richting mogelijke verdachten opgeleverd. Ook het onderzoek naar de vernielingen van afgelopen jaar heeft niet tot aanhoudingen geleid.