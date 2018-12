Kalf eerst merken, dan pas melden in I&R

Eerst oormerken, dan pas melden in I&R. Dat is een van de wijzigingen die Minister Schouten aanbrengt in het I&R-systeem voor runderen.

Zo wordt de kans op fouten kleiner, schrijft ze in een Kamerbrief waarin ze de wijzigingen aankondigt. Het ‘merken voor melden’ gaat in per 1 april 2019. Daarmee is er tijd voor eventueel noodzakelijke aanpassingen in managementsystemen.

Binnen 3 werkdagen na geboorte aanmelden

Een eerder voorgestelde wijziging in de meldtermijn van 3 dagen gaat niet door. Kalveren moeten binnen 3 werkdagen na de geboorte aangemeld worden. Bedoeling was om deze termijn 3 echte dagen te laten duren. Daarmee zou het weekend ook meetellen. Een consultatieronde, die in totaal 453 reacties opleverde, leverde praktische bezwaren op hiertegen uit de hoek van vleesveehouders. Hun dieren lopen vaak buiten en zijn niet erg mak. Voor de veiligheid zijn vaak 2 personen nodig bij het merken, waardoor een kortere meldtermijn bezwaarlijk kan zijn. Hieraan is de minister tegemoet gekomen. Aparte regels voor melkvee- en vleesveehouders zijn op dit moment niet mogelijk voor de meldtermijn.

Bestuurlijke boetes voor overtreders I&R-regels

Een belangrijke verandering is de invoering van de mogelijkheid bestuurlijke boetes te geven aan overtreders van I&R-regels. Dit gaat in per 1 juli 2019. Dit betekent een uitbreiding van de mogelijkheden die de NVWA heeft om op te treden, naast waarschuwingen geven en strafvervolging. De NVWA gaat werken met een vooraf opgestelde lijst met boetebedragen. De minister benadrukt dat de handhavers altijd proportioneel optreden. Boetes voor particulieren worden de helft lager dan voor commerciële dierhouders.

Kalveren moeten binnen 3 werkdagen na de geboorte aangemeld worden. - Foto: Koos Groenewold

I&R ‘verhuist’

De invoering van de bestuurlijke boete komt niet alleen voort uit de wens om effectiever te kunnen optreden, maar hangt ook samen met een wettelijke wijziging. De I&R ‘verhuist’ van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) naar de Wet Dieren. De boetes gaan ook gelden voor andere soorten vee dan alleen runderen.

Versoepeling voor schapen- en geitenhouders

Voor schapen- en geitenhouders bevatten de maatregelen een versoepeling ten opzichte van eerdere voorstellen. Het aantal keren dat een dier opnieuw gemerkt mag worden na verlies van het oormerk, zou teruggebracht worden tot slechts 1 keer. Omdat schapen en geiten in de praktijk vaak hun gele flap verliezen, ziet de minister daar toch van af.

Koppeling I&R-systemen andere landen

In de loop van komend jaar wil Schouten werk maken van betere koppeling van de I&R-systemen van EU-landen. Verder onderzoekt Rendac of een wijziging in zijn meldsysteem mogelijk is, waardoor het onmogelijk wordt een doodgeboren kalf op te geven zonder het moederdier te vermelden.

Datum melding aangepast

Aanleiding voor de wijzigingen is de I&R-affaire eerder dit jaar. De meeste onjuistheden in I&R ontstaan bij het invoeren van de gegevens na de geboorte, aldus de minister. Zit een dier er eenmaal goed in, dan is daarna de kans dat er nog iets misgaat veel kleiner. Om die reden is al per 1 juni van dit jaar het KalfVolg Syteem (KVS) al aangepast. De datum van melding in I&R is nu de start van de termijn van 14 dagen dat een kalf op het bedrijf moet blijven. Eerder was dat het geboortemoment.