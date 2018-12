Cono houdt november-voorschot gelijk

Cono Kaasmakers houdt de voorschotprijs voor de maand november gelijk op € 37,56 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. De maximale voorschotmelkprijs inclusief alle toeslagen (zoals de meeste leden die ontvangen), bedraagt € 40,35 per 100 kilo.

Meerprijzen

Een aantal Cono-leden die deelnemen aan de Vlog-pilot, ontvangen overigens nog € 1,00 per 100 kilo meer. Ook de deelnemers aan het proefproject belonen op duurzaamheidsresultaten ontvangen een meerprijs.

Kale melkprijs € 35,52 per 100 kilo

Tot en met november bedraagt de gemiddelde (kale) melkprijs bij Cono € 35,52 per 100 kilo. Dat is overigens € 2,38 per 100 kilo minder dan de gemiddelde prijs vorig jaar tot en met november.