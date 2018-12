Actiegroep en minister houden vast aan eigen gelijk

Innovatief uit de Knel heeft zich niet laten overtuigen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wat betreft de uitleg van de interpretatie van staatssteunbeschikking voor het fosfaatrechtenstelsel.

Innovatief uit de Knel is van oordeel dat geen fosfaatrechten hadden mogen worden toegekend aan bedrijven die jongvee opfokken. De redenering van de groep melkveehouders is dat in de staatssteunbeschikking van de Europese Commissie is vastgelegd dat alleen rechten kunnen worden toegekend aan bedrijven met melkapparatuur (milking equipment).

Aanwezigheid faciliteiten op melkveebedrijf van belang

Het ministerie heeft woensdag 19 december in een overleg met Innovatief uit de Knel uitgelegd dat de zinsnede in de staatssteunbeschikking anders uitgelegd moet worden. De beschikking geeft aan dat de beoordeling van de vraag of een bedrijf in aanmerking kan komen voor fosfaatrechten onder meer wordt gebaseerd op de aanwezigheid van stallen, land, melkapparatuur en melkvee. “Naar al deze facetten wordt gekeken om te bepalen of er productiecapaciteit is”, aldus landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. “Dit betekent niet dat ook al deze faciliteiten aanwezig moeten zijn.” Het fosfaatrechtenstelsel geldt immers ook voor jongveeopfok. Op deze bedrijven hoeft geen melkmachine aanwezig te zijn om over productiecapaciteit te kunnen beschikken.

SGP: nóg een keer kijken naar interpretatieverschil

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vraagt in een motie om een externe commissie van staatssteundeskundigen nog eens te laten kijken naar de beschikking en de interpretatieverschillen tussen de minister en Innovatief uit de Knel. De minister vindt dat niet nodig omdat er al experts naar hebben gekeken. “Er is geen onduidelijkheid over de uitleg.”