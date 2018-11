Vreugdenhil houdt melkprijs oktober gelijk

Vreugdenhil Dairy Foods houdt de melkprijs over de maand oktober stabiel.

De kale melkprijs die leveranciers bij 800.000 kilo ontvangen blijft € 37,61 per 100 kilo, de maximale melkprijs is € 39,99.

Een van de beste betalers

Pro forma komt de melkprijs bij 1,1 miljoen kilo, inclusief alle toeslagen, boven de € 40,00 per 100 kilo uit, maar door een bijdrage van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL blijft de netto-uitbetaling exclusief btw precies 1 cent onder de € 40,00 hangen.

Met deze melkprijs is Vreugdenhil wel een van de beste betalers over de maand oktober. Gemiddeld tot en met oktober betaalt het bedrijf een kale melkprijs van € 33,46 per 100 kilo. Inclusief alle toeslagen komt het maximum uit op € 35,82 per 100 kilo.

Biologische melkprijs

Vreugdenhil hield ook de biologische melkprijs gelijk en betaalt € 51,42 per 100 kilo. Gemiddeld tot en met oktober bedraagt de biologische melkprijs van Vreugdenhil € 51,82 per 100 kilo. Dat is € 4,00 per 100 kilo meer dan FrieslandCampina betaalt.