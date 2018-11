Melkaanvoer en ledental DMK blijven dalen

Het aantal leveranciers van het Duitse DMK loopt op maandbasis gestaag terug.

Ook blijft de melkproductie dalen. Dit blijkt uit eigen overzichten van het bedrijf.

Afgelopen oktober bedroegen de maandelijkse leveranties ruim 426 miljoen kilo, tegenover ruim 456 miljoen kilo in oktober 2017. Het aantal leveranciers daalde ondertussen van 6.743 naar 6.059.

27 miljoen kilo melk minder in september

In september beliep de maandaanvoer ruim 420 miljoen kilo, 27 miljoen minder dan een jaar eerder. Het aantal leveranciers was toen nog enkele tientallen hoger, zowel in september 2017 als in dezelfde maand een jaar eerder.

Volgens het jaarverslag van DMK over 2017 had het toen nog zo’n 7.000 leden en verwerkte het 8,1 miljard kilo melk. Voor het einde van dit jaar moeten nog vele honderden leden besluiten of ze blijven dan wel definitief weggaan.

Contracten met Arla en Fude & Serrahn

Omdat de bezettingsgraad van diverse DMK-fabrieken daalt, heeft de onderneming contracten afgesloten met onder meer Arla en 50% dochter Fude & Serrahn. Arla laat kaas produceren bij DMK. Beide bedrijven werken ook al samen bij de weiverwerking.