Leerdammer wil naar 5 lactaties per koe

Kaasmaker Bel Leerdammer wil de levensduur van het melkvee fors verhogen.

Daartoe start het een proefproject met 20 melkveehouders, die voor anderen de weg moeten bereiden. Doel is een gemiddelde actuele levensduur van 5 lactaties voor alle aanwezige koeien. Tussenstap is een gemiddelde afvoerleeftijd van 5 lactaties per koe.

Intensieve begeleiding

Het project wordt begeleid door Valacon Dairy. De bedoeling is dat in 3 jaar tijd een gestructureerde en doelgerichte aanpak wordt ontwikkeld die de doelen op termijn haalbaar moet maken en inzetbaar is in de bredere praktijk.

De deelnemers worden intensief begeleid, waarbij wordt ingezet op het onderling delen van kennis en ervaring en een vraaggestuurde inzet van (nieuwe) kennis via een speciaal platform.