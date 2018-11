Gras-kruidenmix voor optimale eiwitproductie

Optimale benutting van eigen ruwvoer en drijfmest is de oplossing binnen de circulaire landbouw, stelde graszaadproducent Barenbrug op een congres ‘precisiebemesting’ bij Wageningen University & Research op 23 november.

Efficiëntie in eiwitproductie op de melkveehouderij kan omhoog, stelt graszaadproducent Barenbrug. De oplossing ligt volgens hen in een optimale gras-kruidenmix en optimale benutting en input van drijfmest en eiwitten. De gras-kruidenmix bestaat uit een mix tussen een diep wortelende grassoort, zoals zacht-bladig rietzwenk en voederkruiden, zoals esparcette, cichorei, karwij en weegbree. Rietzwenk is droogte tolerant (wortelen meer dan 1 meter diep), efficiënt met stikstof en fosfaat, en kan tot 23% meer eiwit opleveren, stelt de graszaadproducent.

Minder uitstoot van methaan

Daarnaast beweert Barenbrug dat de kruiden ook voordelen opleveren. Zo zorgt cichorei voor natuurlijk ontwormen (darm en maag). Esparcette zorgt voor minder uitstoot van methaan. Weegbree bevat een hoog gehalte aan selenium en eiwit en Karwij geeft extra smaak aan de melk. Volgens Edward Ensing, productmanager grassen bij Barenbrug, resulteert deze gras-kruidenmix dus in meer biodiversiteit en minder gebruik van antibiotica op de boerderij.

‘Mest beter benutten’

“Geproduceerde drijfmest is geen afval, maar een zeer waardevolle stof: het moet beter benut worden”, stelt Ensing. Binnen het plaatje van de circulaire landbouw moet 65% van de eiwitten van eigen land komen bij melkveebedrijven, wat nu gemiddeld nog 60% is. Dit betekent volgens Ensing dat de eiwitinput uit krachtvoer verlaagd kan worden van 40% naar 35%. Er bestaat een enorme variatie in eiwitproductie in de koeienpens. Per kilogram fermenteerbare organische stof (FOS) varieert de productie van eiwitten tussen 30 en 210 gram. “Hier zit potentie in die we optimaal moeten benutten”, aldus productmanager Ensing.

Maaiweides intensiever bemesten

Advies van Barenbrug is om grondbemesting te optimaliseren naar gebruiksdoel. Maaiweides kunnen bijvoorbeeld intensiever bemest worden dan beweidingsweides. Zet de mest om in het beste voer voor de koe. Het eiwitgehalte in een topkuil ligt tussen 16% en 18%. Het celwandgehalte (NDF) ligt bij voorkeur rond 48% en het energiegehalte (VEM) rond 950. “Sorry minister, hier past natuurgras en natuurhooi niet in!”, zo verontschuldigde Ensing zich.

Rantsoen wordt uitgerekend door brokkenpiloten

Minder krachtvoer

Volgens Ensing zijn deze idealen te realiseren door grasland te verrijken met kruiden en klavers. Volgens hem is het 4 keer gezonder en levert het gratis binding van stikstof op. Het advies luidt om energiearme voedselbronnen, zoals stro en restplanten van mais, te vervangen door goed gras. Zo levert een stijging van 57 VEM al 2.000 liter melk per koe extra op. Bijkomend voordeel is dat eigen eiwitten benut zijn en de boer minder krachtvoer hoeft te kopen, zo meldt de graszaadproducent.

Graszaadproducent Barenbrug pleit dus voor meer productie van blijvend en gezond grasland. Een passend rantsoen met gezonde koeien die veel ruwvoer kunnen verwerken. “Rantsoen wordt uitgerekend door brokkenpiloten, maar het doel moet minder brok zijn in het rantsoen”, aldus Ensing.