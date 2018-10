Wakker Dier richt pijlen op Iers rundvlees

Wakker Dier stelt dat het slecht gesteld is met diergezondheid en dierwelzijn van Iers rundvee.

Iers rundvlees heeft een diervriendelijk imago, met runderen die vrijwel jaarrond in de wei lopen. Onterecht, stelt Wakker Dier. In de winter staan runderen veelal op stal en volgens een onderzoek van de dierrechtenorganisatie onder erbarmerlijke omstandigheden.

Bevuilde stallen

De dierrechtenorganisatie bezocht afgelopen winter 13 Ierse vleesveebedrijven. Van die bedrijven waren er 6 in bezit van het SBLAS-keurmerk, een door de Irish Food Board (Bord Bia) ingesteld keurmerk dat 150 criteria op het gebied van onder andere diergezondheid en dierwelzijn omvat. Wakker Dier zegt dat het bevuilde stallen aantrof waar in sommige gevallen de dieren tot over de klauwen in de mest stonden. Ook vertoonden runderen kale plekken en 8 van de 13 stallen stonden overvol.

Onverdoofd castreren

Een ander punt van dierwelzijn wat Wakker Dier hekelt is het onverdoofd castreren en onthoornen van kalveren. Het onverdoofd castreren is in 2013 voor de Dierenbescherming al reden geweest om de één ster-erkenning voor het Beter Levenkeurmerk voor Iers rundvlees in te trekken.

Tekst gaat verder onder foto

Rundvee in de wei vlakbij Dundalk in Ierland, op archiefbeeld. Iers rundvlees heeft een diervriendelijk imago, maar de praktijk is anders, stelt Wakker Dier. - Foto: ANP

Bord Bia laat in een reactie weten zich niet kunnen vinden in de conclusies van Wakker Dier en noemt het schaden van een complete sector op basis van 13 bedrijven ‘onrechtvaardig en moedwillig vals’. 90 procent van de Ierse veehouders is SBLAS-gecertificeerd. Omdat Wakker dier de gegevens van de 13 bedrijven niet bekend maakt, kan Board Bia niet controleren of deze bedrijven daadwerkelijk SBLAS gecertificeerd zijn, stelt het.