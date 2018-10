Stellando stier met meeste geregistreerde kalveren

Van de zwartbonte fokstieren zijn in boekjaar 2018 van Stellando de meeste kalveren geregistreerd. Dat blijkt uit gegevens van CRV.

Stellando telde 22.735 kalveren. Dat is een stuk minder dan vorig jaar, toe hij ook al koploper was met ruim 32.000 kalveren. Delta Atlantic volgt de Stellando met iets meer dan 17.000 kalveren. Danno staat op de derde plaats met 15.347 geregistreerde stamboekkalveren. Daarmee is de top 3 compleet en gelijk aan die van vorig jaar. Opmerkelijk is dat een zoon van Danno, Bouw Final, op nummer 8 staat, met ruim 10.200 kalveren.

Delta Rosebud nummer 1 bij roodbont

Koploper bij roodbont is Delta Rosebud. Van de stier zijn 12.548 kalveren geregistreerd. Delta Ticket is nummer 2 en telde iets meer dan 8.300 nakomelingen. De Vlottenburg Fantasy maakt de top 3 compleet met 8.000 kalveren.