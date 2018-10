Nedap ontwikkelt melkziekte-sensor

Nedap brengt een nieuwe sensor op de markt die slepende melkziekte al bij droogstand signaleert.

Het bedrijf meldt dit op de eigen website.

De sensor wordt vastgemaakt aan een halsband, die om de nek van een koe komt. Het apparaat meet 3 belangrijke kenmerken voor slepende melkziekte: de tijd die wordt besteed aan voeropname, de herkauw-periode en de tijd dat de koe inactief is. De signalering is rond de klok actief en stelt veehouders in staat om in een vroeg stadium van melkziekte te behandelen.

Minder vreten en minder herkauwen

Uit onderzoek is gebleken dat koeien met subklinische ketose na het afkalven, gedurende de periode van droogstand minder vreten en minder herkauwen. Gemiddeld herkauwen deze koeien zo’n 40% minder en zijn ze navenant langer inactief.