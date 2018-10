Koeien&Kansen: Ruim helft tegen of op 65% eigen eiwit

Van de 19 bedrijven die verbonden zijn aan het project Koeien&Kansen halen 7 bedrijven de doelstelling om 65% van het gebruikte eiwit van eigen land te halen of uit de buurt aan te kopen.

Deze doelstelling gaat voor alle melkveehouders gelden per 2025. Het project Koeien&Kansen heeft daarom alvast de situatie bepaald voor haar deelnemers, waarbij het gemiddelde van de laatste drie jaar is geïnventariseerd.

Verder zijn er 5 bedrijven die tussen de 60% en 65% realiseren en daarmee dichtbij het halen van de doelstelling zitten. De laatste 7 bedrijven zitten met aankoop erbij onder de 60%. Deze groep zal een flinke inspanning moeten leveren om het 3-jarige gemiddelde van 65% of hoger te behalen.

Grote variatie tussen bedrijven

Het project stelt grote variatie vast tussen bedrijven. Zo haalt een bedrijf 34% eiwit van het eigen land, terwijl de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit op een ander bedrijf op 72% uitkomt. Als zuiver en alleen naar eiwit van eigen land wordt gekeken, zonder aankoop in de buurt, halen slecht 3 bedrijven de 65%-eis. Gemiddeld wordt 55% behaald. Met aankoop stijgt dat gemiddelde naar 63%.

Norm van Commissie Grondgebondheid

Het percentage eiwit van eigen land is een van de kengetallen om duurzaamheid van melkveebedrijven te bepalen. De norm van 65% is opgesteld door de Commissie Grondgebondenheid. Als een bedrijf dit percentage niet haalt, mag aankoop van eiwit binnen een straal van 20 kilometer van het bedrijf meetellen. Dit geldt alleen wanneer het totale rantsoen, in kilo droge stof, tenminste voor de helft uit ruwvoer bestaat dat van eigen land komt.