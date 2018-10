Eerste resultaten Groen Fosfaat in mais

De eerste ervaringen met gebruik van Groen Fosfaat in de maisteelt wijst er op dat de mais langer groen blijft.

Dat meldt DLV Advies. Met het langer groen blijven lijkt het gewas ook langer gezond te blijven en minder vatbaar voor bijvoorbeeld bladvlekkenziekte. DLV Advies denkt dat er ook hogere VEM- en zetmeelgehaltes haalbaar zijn. Naar verwachting blijft de drogestofopbrengst wel gelijk.

Sluiten van mineralenkringlopen

Groen Fosfaat is een meststof die is ontwikkeld als oplossing voor het mestoverschot en om zo bij te dragen aan het sluiten van mineralenkringlopen. Het is een nieuwe organische meststof uit varkensmest en omdat de verwerkte fosfaat in Groen Fosfaat van organische oorsprong is, mag deze op derogatiebedrijven worden toegepast. De fosfaatkorrels kunnen worden toegepast in de rij met standaard zaaimachines.