Eerste kalfsvlees deze week naar China

Kalverslachterij Ekro, dochteronderneming van VanDrie Group, verscheept deze week de eerste bestelling kalfsvlees naar China.

De kalverslachterij heeft de felbegeerde goedkeuring binnen om kalfsvleesproducten naar China te mogen exporteren. In eerste instantie gaat het om alleen kalfsvlees zonder been.

De eerste partij luxer kalfsvlees die per vliegtuig naar China gaat, is een zogenaamde proefpartij. Daarmee gaan Chinese handelspartners ervaring opdoen hoe ze het vlees het beste in de markt kunnen zetten. VanDrie Group verwacht in november de eerste grotere zendingen te kunnen verschepen.

Betere vierkantsverwaarding

Volgens Henny Swinkels, director corporate affairs van VanDrie Group, bestaat de volgende stap uit het verkrijgen van de exportmogelijkheden voor andere kalfsvleesproducerende bedrijven. Daarnaast moet de Chinese markt zo snel mogelijk worden opengesteld voor overige kalfsvleesproducten zoals organen, poten en dergelijke om aan een betere vierkantsverwaarding te komen. Ook moet de Chinese eis van in Nederland geboren en getogen kalveren worden omgezet in alleen in Nederland getogen.

Kalfsvlees onbekend product voor Chinezen

Over de potentie van de Chinese markt is Swinkels voorzichtig. Kalfsvlees is een vrijwel onbekend product voor de Chinezen, het product met zijn plek in de markt veroveren. In het eerste jaar zal er weinig aan worden verdiend. Pas in het tweede jaar verwacht VanDrie Group uit de kosten te komen. Ditzelfde gebeurde ook met de openstelling van de Amerikaanse markt.

China heeft NVWA gemachtigd voor inspectie

De Chinese overheid heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gemachtigd om de laatste benodigde inspectie uit te voeren, in plaats van een eigen auditdelegatie naar Nederland te sturen.