Tot 1 juni ‘gewone’ eieren in eierdoos met keurmerk

‘Gewone’ scharreleieren tot uiterlijk 1 juni in eierdoosjes met Beter Leven-keurmerk.

Jumbo en Albert Heijn mogen tot uiterlijk 1 juni scharreleieren zonder Beter Leven-keurmerk (BLk) in doosjes doen met vermelding Beter Leven-keurmerk 1 ster. Dat hebben de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) en de Dierbescherming afgesproken met beide supermarktketens.

Vanwege de tht-datum voor eieren van ongeveer 4 weken, zou dit betekenen dat pakstations vanaf 4 mei geen niet-BLk-scharreleieren meer in BLk-eierdoosjes mogen inpakken.

Sterke vraag naar eieren door corona

Jumbo en Albert Heijn verkopen sinds de vierde week van maart weer ‘gewone’ scharreleieren om aan de toen sterk gestegen vraag naar eieren te kunnen voldoen. Die vraag zo groot doordat het afzetpatroon van eieren door corona was verschoven van de horeca naar de retail en door hamstergedrag van consumenten. Doordat beide supermarktketens al geruime tijd geen ‘gewone’ scharreleieren meer verkochten, maar alleen nog eieren die voldoen aan het Beter Leven-keurmerk, waren er geen verpakkingen voor ‘gewone’ scharreleieren voorhanden. Daarom hadden de supermarkten SBLk en de Dierenbescherming gevraagd om gewone scharreleieren in BLk-eierdoosjes te verpakken.

Tijdelijke maatregel

SBLk en Dierenbescherming gingen akkoord onder voorwaarden dat het tijdelijk zou zijn en dat de supermarkten dit zouden communiceren met de klanten. Jumbo deed dit door het uit te leggen met schapkaarten bij het eierschap, Albert Heijn plakte het BLk-logo op de eierverpakkingen af. Nu is bekend dat SBLk en Dierenbescherming hebben afgesproken dat tijdelijk tot uiterlijk 1 juni duurt.

LTO/NOP had bij beide organisaties aangegeven zo snel mogelijk een eind te maken aan deze verpakkingskwestie.

Beschikbaarheid eieren nu voldoende

Jumbo en Albert Heijn zeggen nog steeds dat er veel vraag is naar eieren en bieden nog steeds gewone scharreleieren aan in BLk-scharreleierendoosjes. In Jumbo-winkels hing gedurende enkele weken schapkaartjes bij het eierschap waarop staat dat een klant maximaal 2 doosjes eieren mag kopen. Dat maximum aantal doosjes per klant geldt inmiddels niet meer, want hoewel er nog altijd meer vraag naar eieren is dan gebruikelijk, is de beschikbaarheid nu voldoende. Ook Albert Heijn heeft zijn eiervoorraad weer op orde, de beschikbaarheid is goed.

Bij Lidl, die eieren met minimaal 1-ster BLk verkoopt, was de afgelopen maand geen sprake van extra vraag naar eieren.

Gedwongen ‘race to the bottom’

Vrijdagmiddag stuurde de Nederlands Vakbond Pluimveehouders (NVP) een persbericht uit waarin de vakbond zijn zorgen uit over de prijsvorming van eieren. Volgens de NVP is er iets “grondig mis met de prijsvorming van tafeleieren de verdeling van de marge. Ondanks dat de vraag naar tafeleieren groot is, daalt de notering vanaf eind maart met 10,5% (bruin) tot 12,5% (wit). De retail gijzelt (on)bedoeld fair trade en blijft de pluimveeketen dwingen tot een ‘race to the bottom’. Dat moet stoppen, het is tijd voor een andere manier van handelen!”

Fair trade is ver te zoeken

De grotere vraag naar eieren ziet de NVP niet terug in de notering. Iets was pluimveehouders op sociale media ook als signaleerden.

De vakbond heeft bij supermarkten prijzen van eieren verzameld en concludeert op basis van de verzamelde supermarktprijzen en de NOP-notering, dat retailers door de bank genomen 150% tot 250% marge op tafeleieren maken. “Dat gebeurt over de rug van de pluimveeketen. Fair trade is ver te zoeken, retailers blijven hun marge schaamteloos vergroten.”

Eerlijke beloning

De NVP pleit voor overleg over eerlijke beloning met marktwerking. “Het is hoog tijd dat de retailers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. De NVP wil graag met hen en de eierhandel in overleg om gezamenlijk te zoeken naar een beter systeem, voor een reële prijsvorming, eerlijke marges voor de pluimveeketen met voldoende marktprikkels op basis van vraag en aanbod per ei-segment. Het is hoog tijd voor fair trade in eigen land.”