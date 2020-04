LTO en Avined willen verlenging ophokplicht

Het risico van vogelgriep is nog te groot om de ophokplicht voor pluimvee op te heffen, vinden Avined en LTO.

Als het aan koepelorganisatie Avined en LTO vakgroepvoorzitter pluimveehouderij, Eric Hubers ligt, blijven de kippen nog een paar weken binnen. Volgens Avined-secretaris Ben Delleart is het vogelgriepvirus nog lang niet uitgedoofd dit voorjaar. In Hongarije bijvoorbeeld is afgelopen week meer dan vijftig keer H5N8 vastgesteld.

Twee redenen om omhokplicht te verlengen

Hubers voert twee redenen aan om de ophokplicht nog een keer te verlengen. De handelsnorm voor de vrije-uitloopeieren is de komende zes weken nog niet in gevaar. Deze mogen nog zolang het stempel 1-NL krijgen, dus afkomstig uit vrije uitloop. De andere reden is dat Hubers zich kan voorstellen dat de minister geen verhoogd risico wil lopen op een dierziekte-uitbraak, terwijl alle overheidsdiensten nodig zijn in de strijd tegen corona. Hubers: “Een dierziekte bestrijden wordt heel lastig zonder hulptroepen.”

Binnen enkele dagen beslissing

Op woensdag 22 april kwam de commissie van deskundigen bij elkaar die de minister adviseert over de ophokplicht. De verwachting is landbouwminister Carola Schouten binnen enkele dagen beslist over de ophokplicht, die 11 februari inging en eind maart is verlengd met vier weken.