Gebrek aan containers remt eierexport

De afzet van eieren in containers naar landen buiten de EU ondervindt hinder door het gebrek aan containers. Dit meldt Anevei.

“Dit komt doordat de uitvoer van goederen vanuit Azië compleet verstoord is”, zegt Hubert Andela, voorzitter van de brancheorganisatie van eierhandelaren en eiproductenfabrikanten Anevei.

Afzet naar horeca onderuit door corona

Andela inventariseerde bij de leden wat de effecten van corona(maatregelen) zijn op de eierhandel en -verwerking. Andela: “De effecten verschillen sterk per afzetmarkt. Zo loopt de afzet naar de supermarktketens beslist goed, maar is de afzet naar de horeca en de horecagroothandel onderuitgegaan. We horen over 70 tot 90% afzetverlies daar.” Anevei adviseert leden die veel leveren aan de horecagroothandel, over het aanvragen van werktijdverkorting.

De afzet van eieren naar andere EU-landen loopt volgens de Anevei gewoon door. “Het beroepsvervoer wordt niet gehinderd aan de grenzen.” Voor export naar buiten de EU ligt dit dus anders. De handel in eiproducten verloopt voor zover Anevei weet, normaal.

Van personeelskrapte door een hoger ziekteverzuim heeft de brancheorganisatie tot nu toe niets gehoord. “Hopelijk blijft dat zo.”