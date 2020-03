Belgische fipronil-handelaren voor de rechter

Zeven personen en vier firma’s moeten zich in België voor de rechtbank verantwoorden voor de illegale handel in producten waaraan fipronil werd toegevoegd, met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid als gevolg. Dat meldt het Openbaar Ministerie in België. Onder de verdachten is een 37-jarige vrouw uit het Brabantse Chaam.

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachten dat zij een illegale handel in diergeneesmiddelen runden. Vanwege risico’s voor de volksgezondheid mag de anti-parasitaire stof fipronil in de Europese Unie niet gebruikt of toegediend worden aan voedselproducerende dieren. De raadkamer in Antwerpen legt de verdachten ook lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen ten laste.

Fipronil-crisis

Tijdens de fipronil-crisis werden in de zomer van 2017 123 Nederlandse pluimveebedrijven geblokkeerd. Ook in België liet de fipronil-affaire op veel bedrijven diepe sporen na. Bijna 2 miljoen kippen en 77 miljoen eieren werden geruimd, zo meldt het Vlaamse Vilt. Pluimveebedrijven raakten besmet als gevolg van een bloedluisbehandeling door het Nederlandse bedrijf Chickfriend. De Belgische firma Poultry Vision uit Ravels bleek de toeleverancier te zijn. Poultry Vision haalde de fipronil uit Roemenië, zo meldde het Duitse Der Spiegel in 2017.

Chickfriend

Ook in Nederland is een strafzaak over fipronil gaande. De rechtbank in Arnhem stelde begin januari het vonnis rond de mogelijke aansprakelijkheid van de Chickfriend-bestuurders uit.