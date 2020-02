Haaneieren als diervoedergrondstof

Eierverwerker Schaffelaarbos gaat de ‘haaneieren’ van Seleggt verwerken. Dit zijn broedeieren met een mannelijk embryo. Seleggt selecteert de haaneieren op de negende broeddag uit het broedproces in zijn broederij in Barneveld.

Barneveld – In navolging op Duitsland, waar de goedkeuring om haaneieren te gebruiken als hoogwaardig ingrediënt in diervoeders snel binnen was, heeft NVWA deze eieren recent als CAT3 (= geschikt voor diervoeding) erkend, waarmee ze officieel als diervoer zijn te gebruiken.

Calcium en ei-poeder voor diervoeders

Schaffelaarbos scheidt de eischalen van het vloeibare ei. Het vloeibare ei wordt gedroogd en verwerkt tot een ei-kleurig, houdbaar poeder, dat als poeder, korrel of kruimel wordt geleverd aan onder meer producenten van mengvoer, kalvermelk en petfood. De eischalen worden gedroogd en vermalen tot grit en poeder en onder de naam Steggcal als bron van goed verteerbaar calcium verkocht als grondstof voor diervoeders.

(v.l.n.r.) Mathieu Woltring (Schaffelaarbos), Aart de Kruijf (wethouder van Barneveld) en Martijn Haarman (Seleggt) bij een tank met ‘haaneieren’ klaar voor vervoer naar de verwerker. - Foto: Ton Kastermans

Lokale samenwerking in duurzaamheid en innovatie

Wethouder De Kruijf van de Gemeente Barneveld is verheugd over de lokale samenwerking: “Seleggt en Schaffelaarbos tonen een schoolvoorbeeld van duurzaamheidsinnovatie: het voorkomen van kuikendoden, een goede kringlooptoepassing bieden aan reststromen en lokale verwerking.”