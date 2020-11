Vaccinproducent: ‘Niet enten tegen vogelgriep’

Het grootschalig vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep is niet wenselijk. Een land dat vaccineert mag geen eieren of pluimveevlees meer exporteren en dat is op dit moment een veel te hoge prijs.

Dat stelt Marc Prikazsky, topman van Ceva Santé Animale, één van de grootste fabrikanten ter wereld van diergeneeskunde met in ons land een vestiging in Naaldwijk, in een interview met regionale Franse kranten.

Virusvrij

“Om te exporteren moet men in staat zijn om aan de internationale organisatie voor epidemische dierziekten OIE aan te tonen dat een land vrij is van het virus. In zones met een hoge besmettingsgraad, zoals de Nijlvallei in Egypte, wordt systematisch gevaccineerd maar dat land mag dan ook niet exporteren”, zegt Prikazsky.

Bioveiligheidsmaatregelen

In Frankrijk, waar de druk seizoenmatig is, doet men er beter aan om vaccineren te vermijden en strikte bioveiligheidsmaatregelen te nemen en zich er ook aan te houden, vertelt de topman. “Daarnaast kan men via handelsafspraken toestemming krijgen om te exporteren uit regio’s waar geen vogelgriep voorkomt. Vaccinatie oplossingen bestaan wel maar het is beter om die te bewaren voor het geval vogelgriep moeilijk meer te beheersen valt.”