Organisch zink verbetert kuikenprestaties

Het toevoegen van een organisch zink-aminozuurcomplex aan het vleeskuikenvoer heeft een positief effect op de prestaties van vleeskuikens.

Dat blijkt uit het doctoraatonderzoek van de Belgische onderzoeker Annatachja de Grande, verbonden aan ILVO/UGent. Zink speelt in veel biologische processen een rol, maar kan in verschillende vormen worden toegediend, aldus de onderzoeker. Zij deed daarom onderzoek naar twee zinkbronnen, een organische en een anorganische, om te kijken welke van de twee het positiefste effect had op de gezondheid van vleeskuikens.

Positief effect op darmstructuur

Het toevoegen van een organisch zink-aminozuurcomplex leidde tot een betere voerconversie over de hele ronde en hogere gewichten in de eerste tien dagen. Het had een positief effect op de darmstructuur: het darmoppervlak was groter, waardoor de kuikens beter nutriënten konden opnemen. Ook bleek het te leiden tot een hoger percentage borstvlees, dat bovendien een betere kwaliteit had (minder drip- en dooiverlies). De onderzoeker constateert dat de effecten met name te zien waren in periodes waarin kuikens de meeste stress ervaren.