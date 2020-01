Laagpathogene vogelgriep treft Deens biobedrijf

Vogelgriep heeft voor het eerst deze winter ook toegeslagen in Denemarken. In de buurt van Aalborg is een biobedrijf met 50.000 legkippen getroffen door het virus H5N1. Dit virus is laagpathogeen. Dat heeft de voedsel- en veterinaire veiligheidsinstantie van het land in kwestie meegedeeld.

De dieren moeten worden geruimd. Rond het bedrijf is een veiligheidszone van 1 kilometer in omtrek met vervoersrestricties voor pluimvee ingesteld. Alle hobbypluimveehouders in de zone dienen zich te laten registreren. Van een ophokplicht voor de dieren van deze hobbyisten is nog geen sprake.