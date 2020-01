Avined vraagt CVO om deskundigenadvies vogelgriep

Pluimveekoepel Avined heeft CVO Christianne Bruschke (hoogste veterinair ambtenaar op het ministerie van Landbouw) vanochtend via een brief gevraagd om de Deskundigengroep Dierziekten bijeen te roepen.

De vogelgriepontwikkelingen in Oost-Europa baart de organisatie ernstige zorgen. De organisaties verenigd in Avined (LTO/NOP, NVP, Nepluvi, Anevei en COBK) willen graag dat de deskundigengroep adviseert of het zinvol zou zijn om in Nederland kippen preventief op te hokken.

Extra opletten met contacten vanuit Oost-Europa

Avined wil graag van de deskundigen weten of een ophokplicht iets toe zou voegen aan maatregelen die al genomen worden in de pluimveesector, zoals het extra opletten met contacten vanuit Oost-Europa en de dubbele reiniging en ontsmetting van transport afkomstig uit landen waar uitbraken zijn.

Kouder

Secretaris Ben Dellaert omschrijft het potentiële risico dat besmette vogels vanuit Oost-Europa verder gaan trekken op het moment dat het in die regio kouder wordt. “De vraag is dan: als het kouder wordt, waar gaan die vogels dan heen? En als ze deze kant op zouden trekken, beperkt zich dat dan tot bepaalde gebieden? En hoe zeker zijn we dat ze zich zo zullen gedragen?”

Een bord met daarop 'Geen toegang' op het hek van eendenboerderij in het Hongaarse Letavertes op 15 januari 2020. Er werd H5N8 aangetroffen. Foto: EPA

Regionale ophokplicht

Een mogelijke tussenstap zou een regionale ophokplicht kunnen zijn. Maar dan moet je wel heel goed kunt aangeven wat dan specifiek gebieden met een verhoogd risico zijn, stelt Dellaert.

Branchevereniging Anevei ziet dit ook als optie. De organisatie laat in reactie op de oproep van Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat weten niet tegen het instellen van een ophokplicht te zijn, mits de deskundigengroep tot een weloverwogen oordeel komt dat er in Nederland inderdaad verhoogde dreiging is vanuit de natuur.

16-wekentermijn

Bij een ophokplicht heeft de eiersector te maken met de 16-wekentermijn, waarna de vrijeuitloopstatus van vrijeuitloopeieren vervalt. Anevei-voorzitter Hubert Andela zegt dat de eiersector nu wel iets geruster tegenover een ophokplicht kan staan, omdat het al januari is. Met 16 weken gaat het al richting de zomer, een tijd van het jaar waarin vogelgriepvirus meestal niet goed gedijt.