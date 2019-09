Trainingen over IPM tegen vogelmijt

Het Poultry Expertise Centre, Wageningen University Research en Bionext organiseren in oktober 2 trainingen over de aanpak van vogelmijt via integraal pest management (IPM).

Op 8 oktober is er een training voor erfbetreders, op 15 oktober is de training voor pluimveehouders. Deelname aan de trainingen, die plaatsvinden bij Aeres Barneveld, is gratis. De trainingen vinden plaats in het kader van het project ‘Aanpak Vogelmijt door middel van IPM’. Tijdens de trainingen wordt het volgende behandeld: de gevolgen van vogelmijt, IPM toepassen voor vogelmijt, bestrijdingsmiddelen en relevante websites en onderzoek over vogelmijt.

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden worden wel verzocht zich aan te melden. Dit kan via a.smits@aeres.nl onder vermelding van de betreffende datum (8 of 15 oktober).

Afsluitend evenement

In november organiseren dezelfde partijen eveneens een evenement ter afsluiting van het project ‘Aanpak Vogelmijt door middel van IPM’, dat vorig jaar van start ging. Het afsluitende evenement vindt plaats op 19 november bij Aeres Barneveld. Alle pluimveehouders en erfbetreders zijn welkom. Verschillende sprekers zullen het project toelichten en de resultaten, waaronder het vogelmijt bedrijfsplan, presenteren, zo vermeldden het Poultry Expertise Centre, Wageningen University Research en Bionext in een persbericht.