Broedei-export flink in de plus eerste deel 2019

De export van broedeieren vanuit de Europese Unie lag in de eerste zeven maanden van dit jaar 18% boven het niveau van diezelfde periode in 2018. In totaal exporteerde de EU 58.383 ton aan broedeieren tot en met juli. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

De toegenomen broedeierenexport komt met name doordat Rusland fors meer broedeieren afnam. Daar ging bijna 37% meer broedeieren naartoe dan een jaar geleden. Rusland is met afstand de belangrijkste exportbestemming voor Europese broedeieren.

Irak tweede afnemer Europese broedeieren

Het belang van Rusland voor de broedeimarkt groeide de afgelopen jaren van een aandeel van 39% in 2017 naar 48% in de eerste zeven maanden van dit jaar. De belangrijkste bestemming na Rusland is Irak. Ook daar naartoe groeide de export, met 9,4% naar 9.819 ton. Een andere opmerkelijke stijger is Oekraïne, waar de EU 67,2% meer broedeieren naar exporteerde in de eerste zeven maanden van dit jaar. Het is wel een relatief kleinere speler, met een aandeel van 6% in de totale broedeimarkt.

Oekraïne neemt ook meer eendagskuikens af

Vorig jaar groeide de broedeiexport van de EU ook al, zij het weliswaar beperkter met een toename van 3,4% ten opzichte van 2017.

De export van eendagskuikens nam eveneens toe in het eerste deel van dit jaar. De EU exporteerde tot en met juli 10% meer eendagskuikens (in totaal 5.916 ton), waarvan Oekraïne met grote afstand de belangrijkste bestemming is.