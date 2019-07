Foodlog: risico crisis verkleinen met hechtere ketens

Met hechtere eierketens kan het risico op een nieuwe fipronil-crisis verkleind worden.

Dat concludeert nieuwsplatform Foodlog, dat onderzoek deed naar het verbeteren van de voedselveiligheid in de eierketen in opdracht van de provincie Gelderland.

Kans op crisis hoog

Volgens Foodlog is het risico op een nieuwe crisis in de eiersector onveranderd hoog. De veranderingen die zijn doorgevoerd in IKB Ei op advies van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen hebben volgens de auteurs van het onderzoek alleen geleid tot een hogere kostprijs voor de boer, zonder garantie op verbetering van de voedselveiligheid en zonder dat de hogere kosten terugverdiend worden. De gemiddelde pluimveehouder heeft geen tijd en geld voor professioneel risicomanagement.

Samenwerken met vaste partners

Foodlog concludeert dat hechtere ketens de oplossing zijn, waarin wordt samengewerkt met vaste partners. Die zouden dan een eigen ‘Good Manufactering Standard’ moeten bepalen en meer samen moeten werken. Dit zou zowel de kosten verlagen als – bij onderscheidende concepten – extra marge kunnen opleveren. Uiteindelijk moet die werkwijze de voedselveiligheidsrisico’s verkleinen.

Samenwerking met retailer

Foodlog interviewde voor het onderzoek zo’n 20 personen die of partij zijn in de eierketen, of vanuit hun functie of organisatie goed op te hoogte zijn van de ontwikkelingen in de sector. Bovendien werkte het platform voor dit pilotproject samen met een Europese retailer, die een eigen eierketen wil opzetten. Diens naam wordt niet genoemd, ‘om de prille staat van echte ketenvorming niet te verstoren’, aldus de auteurs. De provincie Gelderland was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.