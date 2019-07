Europese eierimport gehalveerd in eerste 5 maanden

De Europese Unie heeft in de eerste 5 maanden van dit jaar nagenoeg de helft minder eieren geïmporteerd dan in diezelfde periode van 2018. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

In totaal importeerde de EU tot en met mei 2019 8.040 ton aan eieren en ei-equivalenten. De EU importeerde de laatste 2 jaar met name eieren uit Oekraïne en de Verenigde Staten. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwam meer dan de helft van de totale invoer uit Oekraïne: 4.465 ton, 36,5% minder dan een jaar eerder in diezelfde periode. Daarnaast kwam 1.639 ton uit de VS, 62% minder dan in dezelfde periode.

De laatste 2 jaar nam de invoer van eieren in de EU juist flink toe: met 26% in 2017 en 23% in 2018.