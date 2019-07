ERBD stelt besluit lening MHP opnieuw uit

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) heeft vorige week voor de tweede keer een besluit over een lening aan Oekraïense pluimveeverwerker MHP uitgesteld. Dat komt omdat de bank het huidige projectvoorstel zelf heeft ingetrokken.

De EBRD overweegt een lening van € 100 miljoen aan MHP om de overname van een grote Sloveense pluimvee-integratie te financieren, maar deze lening is controversieel. In mei werd een definitief besluit hierover al uitgesteld, en nu opnieuw. Volgens de EBRD-website zal het bestuur zich nu op 30 oktober over het projectvoorstel gaan buigen.

‘Technische redenen’

Volgens een woordvoerder van de EBRD is het besluit uitgesteld omdat het project opnieuw ingediend moet worden nadat de EBRD dit heeft ingetrokken ‘om technische redenen’. De EBRD wil verder niet toelichten wat deze inhouden. Ook de nieuwe datum in oktober staat nog niet vast, zegt de woordvoerder.

Kritiek op de lening

Het kapitaal van de EBRD bestaat uit bijdragen van de 67 landen die lid zijn (waaronder Nederland, maar ook niet-Europese landen) en van de Europese Unie en de Europese Investeringsbank. De deelnemende landen bepalen uiteindelijk of de lening wordt verstrekt. In Europa is kritiek op de lening van de EBRD aan MHP vanuit verschillende lidstaten, Europese politici en pluimveeorganisaties.

Reactie op kritiek

De bank heeft op zijn website een 4-pagina tellend document gepubliceerd waarin het ingaat op deze kritiek. De EBRD verdedigt de samenwerking met MHP door onder meer aan te voeren dat hun tienjarige samenwerking een significante impact heeft gehad op de verduurzaming van het bedrijf. Het bedrijf heeft veel milieu- en sociale-ethische problemen geadresseerd, zegt de EBRD.

Dierenwelzijnsstandaarden

De bank zegt verder dat de hoge dierenwelzijnsstandaarden van MHP blijken uit recente audits van ontwikkelingsbanken, en uit het feit dat 2 van de 3 locaties waar MHP vleeskuikens houdt (samen in totaal goed voor 85% van de totale pluimveeproductie van MHP) toestemming hebben om hun producten naar de EU te exporteren. Uit die toestemming blijkt dat ze voldoen aan de Europese regelgeving, concludeert de EBRD.