Groen licht voor Belgen om kippen met LPAI te ruimen

België heeft groen licht gekregen van de Europese Commissie om het ruimen van kippen met laagpathogene vogelgriep (LPAI) H3N1 te vergoeden. Dat meldt federaal landbouwminister Denis Ducarme.

Ducarme laat weten dat er een principeakkoord is gesloten met Eurocommissaris Phil Hogan, dat binnenkort formeel geconcretiseerd wordt. Ducarme en de Vlaamse landbouwminister Koen van den Heuvel spraken 11 juni met Hogan over de situatie. Inmiddels is het laagpathogene H3N1-virus in meer dan 2 maanden op zeker 60 pluimveebedrijven in met name West-Vlaanderen vastgesteld.

Staatssteun

De Belgische Landsbond reageert verheugd. “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de inspanningen van de sectororganisaties en de overheidsadministraties blijken nu toch hun vruchten af te werpen”, reageert de belangenbehartiger. Eerder was er al een principe-akkoord tussen de Belgische overheid en pluimveeorganisaties over een ruimingsplan, dat echter niet kon worden uitgevoerd omdat de Europese Commissie dit als staatssteun bleek te zien omdat het H3N1-virus officieel niet meldings- of bestrijdingsplichtig is. Adviseur Martijn Chombaere van de Landsbond acht het nu ‘redelijk zeker’ dat dit akkoord wel tot feitelijke ruimingen gaat leiden. “Het is wel zeker dat er nu iets gaat komen.”

De Landsbond hoopt dat het akkoord ertoe zal leiden dat eind deze week of begin volgende week gestart kan worden met ruimingen

Vergoeding

De komende dagen wordt gesproken over welke bedrijven er geruimd moeten worden, en wat precies vergoed wordt. Ook nog niet helder is of bedrijven verplicht geruimd zullen worden. “Ik veronderstel dat er een verplichting zal komen”, laat Chombaere weten. Volgens hem is de intentie van zowel sector als de Belgische overheid dat ook bedrijven die al eerder vrijwillig dieren afvoerden in aanmerking komen voor de vergoeding. De Landsbond hoopt dat het akkoord ertoe zal leiden dat eind deze week of begin volgende week gestart kan worden met ruimingen.

De vergoedingen zijn bedoeld voor een ruimingsmaatregel die zal bijdragen aan de beperking van de verspreiding van het virus

Voorwaarden

Minister Ducarme laat weten dat pluimveehouders aan verschillende voorwaarden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Ze krijgen deze niet als ze zelf verantwoordelijk zouden blijken voor de besmetting van hun dieren, of als ze de bioveiligheidsmaatregelen niet hebben nageleefd. De vergoedingen zijn bedoeld voor een ruimingsmaatregel die zal bijdragen aan de beperking van de verspreiding van het virus, aldus de minister. Ducarme laat weten verheugd te zijn dat de Europese Commissie zich uiteindelijk pragmatisch toont in de moeilijke situatie.