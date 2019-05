Steeds meer uitbraken H3N1 vogelgriep in België

Het aantal uitbraken van laagpathogene vogelgriep in België blijft toenemen.

Volgens de website Knack.be is het H3N1-virus inmiddels op 49 bedrijven vastgesteld. Begin deze week stond de teller nog op 38 besmette bedrijven. Het Belgische voedselagentschap FAVV meldt dat het virus op ‘enkele tientallen pluimveebedrijven’ is geconstateerd.

Hoge sterfte

Het H3N1-virus raakt verschillende bedrijfssoorten in de pluimveesector. De ziekte komt voor bij leghennen, vleeskuikens, kalkoenen en ouderdieren. De meest voorkomende symptomen zijn een snelle daling van de eiproductie (van 20 tot 100%), bleke eieren, een daling van water -en voederopname en hoge sterfte (soms tot 50% en hoger).

Geen ruimingen

Volgens Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond, is voorlopig nog geen sprake van het gecoördineerd ruimen van de besmette bedrijven. “Dat is een punt van zorg. Het besmettingsgevaar is onverminderd groot. Het aantal besmette bedrijven neemt snel toe”, zo zegt ze.

Er zijn geen aanwijzingen dat het virus in Nederland circuleert. Alertheid op verschijnselen van vogelgriep blijft echter noodzakelijk. - Foto: ANP

De Nederlandse pluimveesector volgt de situatie in België op de voet en stelt alles in het werk om de ziekte buiten de deur te houden. Tot dusverre hebben zich in Nederland geen besmettingen met het H3N1-virus voorgedaan.

Alertheid op verschijnselen vogelgriep

Er zijn geen aanwijzingen dat het virus in Nederland circuleert. Alertheid op verschijnselen van vogelgriep blijft echter noodzakelijk. Dat meldt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) op zijn website.

WBVR test monsters afkomstig van bedrijven waar een vermoeden van besmetting met vogelgriep is. Gezien de snelle verspreiding van het virus in België is aandacht voor bioveiligheid en alertheid op klinische symptomen van groot belang om Nederland vrij te houden van H3N1-besmetting, stelt WBVR.