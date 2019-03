Vogelgriep steekt in verschillende landen de kop op

Verschillende landen meldden afgelopen maand uitbraken van hoogpathogene vogelgriep.

Dat blijkt uit gegevens van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Medio maart kwam de besmettelijke ziekte aan het licht op een bedrijf met 3.200 vleeseenden in Bulgarije. 20 dieren testten positief op het H5-virus. Klinische symptomen werden niet waargenomen.

Verschillende uitbraken gemeld

Hoogpathogene vogelgriep is ook vastgesteld in Azië en Afrika. In Taiwan werd het virus van het type H5N2 aangetroffen op een pluimveebedrijf. Meer dan 50.000 kippen zijn geruimd. Vietnam ontdekte vogelgriep van het type H5N6 bij meer dan 600 eenden. Na 3 eerdere uitbraken in het najaar van 2018 is ook in Iran een nieuwe uitbraak van vogelgriep gemeld. Bij een hobbypluimveehouder werd vogelgriep van het type HfN8 vastgesteld.

In Egypte dook het H5N2-virus op tijdens een routinecontrole bij een eendenhouder. Alle 1.000 eenden op het bedrijf werden geruimd. Pluimveebedrijven in een straal van 9 kilometer om het bedrijf waren niet besmet, bleek uit verdere controles.

Vorige maand werd vogelgriep van het type H5N8 ontdekt op een struisvogelboerderij in Zuid-Afrika. Sinds medio 2017 zijn in dat land nu 204 uitbraken van vogelgriep gemeld.