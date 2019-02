Belangstelling voor het Kipster-concept neemt toe.

De tweede Kipster-stal komt in Beuningen (Gld.). De stal, waarvan de bouw binnenkort start, is naar verwachting dit najaar operationeel. Dit meldt ‘Peel en Maas’, nieuwsblad voor Venray en Omgeving. Ruud Zanders, een van de 4 initiatiefnemers van Kipster, bevestigt dit.

Diervriendelijke boerderij

Kipster is volgens de initiatiefnemers de meest dier- en milieuvriendelijke kippenboederij ter wereld. De Dierenbescherming kende aan het concept 3 sterren van het Beter Leven-keurmerk toe. De eerste Kipster-stal, met 24.000 kippen, werd in september 2017 in Oirlo (L.) geopend. De eieren van de witte kippen uit die stal worden verkocht door Lidl met wie de eigenaren een exclusief meerjarig contract hebben. Ook het vlees van de Kipster-haantjes, broertjes van de hennetjes, wordt in de Lidl-winkels verkocht.

Twee stallen voor 40.000 legkippen

De nieuwe Kipster-boerderij in Beuningen zal gaan bestaan uit 2 stallen voor in totaal 40.000 legkippen. De eieren van de Kipster-legkippen van die locatie (en het vlees van hun broertjes) zullen worden verkocht aan Victoria Trading, een inkooporganisatie waarbij onder meer Albron, de Efteling, Schiphol Catering en La Place bij zijn aangesloten.

Kipster-stal in de Randstad

Er zijn ook plannen voor een Kipster-stal in de Randstad. Het is de bedoeling dat de bouw van die stal, voor 24.000 kippen, dit najaar start. Verdere bijzonderheden over deze stal en de locatie kan Zanders nog niet geven. De vierde Kipster komt in Belgische Limburg. Van daaruit zullen de Belgische Lidl-winkels worden bevoorraad.

Volgens woordvoerder Zanders neemt de belangstelling voor het Kipster-concept in Duitsland, Frankrijk en Scandinavië toe en worden plannen voor het concept in de VS steeds reëler.