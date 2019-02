Esbro gaat meer gemaksproducten leveren

Pluimveeslachterij Esbro heeft 2,5 hectare industriegrond aangekocht, aansluitend aan de huidige locatie in Wehl (Gld.). De slachterij wil hier een nieuwe verpakkingshal bouwen om aan de vraag naar meer zogenoemde gemaksproducten te kunnen voldoen. De slachtcapaciteit van 250.000 kippen per dag blijft hetzelfde, alleen de verwerking verandert.

“Gingen voorheen nog veel kipproducten onverpakt naar de retail en foodservices, nu is er meer vraag naar duurzame voorverpakte kipproducten”, aldus directeur Edward Windhorst. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is extra ruimte nodig, niet alleen voor de verpakkingsmachines, maar ook voor de opslag van de plastic bakjes.

Kleinere huishoudens vragen om kleinere verpakkingen en daarnaast komen er meer soorten producten en concepten op de markt met elk een eigen kleur verpakking. Het plastic dat Esbro gebruikt, is voor 90% gerecycled plastic, het streven is om dit naar 100% te krijgen. De voorverpakte kipproducten worden geproduceerd voor zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.

Esbro wil ook woningen voor medewerkers bouwen

De uitbreiding van de verpakkingshal biedt ruimte aan 100 nieuwe medewerkers, die voornamelijk uit het buitenland komen. “Door vergrijzing in Nederland is het steeds moeilijker om goede medewerkers te krijgen”, vertelt Windhorst die ook een aanvraag heeft gedaan voor het bouwen van woningen voor de medewerkers. “We zien hoe de huisvesting van onze buitenlandse medewerkers nu geregeld is en dat kan beter. Met goede huisvesting wil Esbro de medewerkers een plus bieden voor een nog duurzamere samenwerking.

Dat pluimveeslachterij Esbro duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, blijkt ook uit de naleefmonitor van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waar de slachterij hoog scoort op hygiëne en dierwelzijn.

De oplevering van de nieuwe duurzame verpakkingshal, die volgens de eisen van Breeam (een internationaal duurzaamheidscertificaat) wordt gebouwd, is medio 2020 gepland.