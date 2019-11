EU-parlement beslecht kwestie Oekraïense kip

Het Europees Parlement stemt over een extra quotum voor Oekraïense kip. ‘Innovatieve kip’ mag niet langer heffingvrij EU in.

Het Europees Parlement zet deze week een streep onder het conflict over de invoer van heffingvrij kippenvlees vanuit Oekraïne. Op tafel ligt een voorstel om de filets met een klein stukje bot alsnog een heffing op te leggen.

Oekraïne omzeilde de afspraken over de export van pluimveevlees naar Europa door kipfilets met een stukje bot onder het 0-tarief uit te voeren. De filets konden (onder andere in Nederland) eenvoudig ontdaan worden van het bot, waarna het hoogwaardige filets werden. Voor de import van kipfilet uit Oekraïne geldt een invoertarief om de Europese pluimveehouders te beschermen. Voor de import van pluimveevlees met bot gold het 0-tarief.

Steeds meer kip onder 0-tarief naar Europa

De Oekraïense export van pluimveevlees onder het 0-tarief naar de Europese Unie nam enorm toe van 3.700 ton in 2016 tot meer dan 55.000 ton in 2018.

De Europese Commissie heeft de kwestie aan de orde gesteld in overleg met Oekraïne. Daarbij is besloten om Oekraïne een extra quotum voor de invoer van kip toe te kennen, maar dat het ‘innovatieve stukje kip’ daarmee wel aan een heffing onderhevig is. Het invoercontingent wordt verhoogd met 50.000 ton.