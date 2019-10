Saldi kuikenbedrijven onder tienjarige gemiddelde

Het saldo van vleeskuikenbedrijven over de eerste acht maanden in 2019 zijn 11% lager dan gemiddeld in die maanden in de laatste tien jaar (2009 t/m 2018).

Dit terwijl het saldo van leghennenbedrijven ruim 8% boven het tienjarig gemiddelde zaten. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WER).

Tot en met augustus behaalde een standaard vleeskuikenbedrijf met 100.000 gemiddeld aanwezige vleeskuikens (wat inclusief leegstandperiode overeenkomt met 118.000 opgezette kuikens per ronde) een saldo van € 180.228 Dat is 11% minder dan gemiddeld in de eerste acht maanden in de laatste tien jaar en 22,4% minder dan vorig jaar in dezelfde maanden.

In de eerste paar maanden van dit jaar bleven de saldi achter bij de langjarige gemiddelden. Alleen in mei en juni waren de saldi hoger dan gemiddeld. In augustus waren de contactprijzen voor slachtrijpe kuikens 6% lager dan in augustus 2018.

Saldo vorig jaar recordhoog vanwege fipronil

Tot en met augustus behaalde een standaard legkippenbedrijf met 50.000 scharrelkippen een saldo van € 144.037. Dat is 8,3% meer dan gemiddeld in de eerste acht maanden in de laatste 10 jaar, maar 47% minder dan het recordsaldo van € 271.702 vorig jaar in de maanden januari tot en met augustus. Het saldo was toen zo hoog vanwege hoge eierprijzen door een kleiner aanbod ten tijde van de fipronilcrisis in de eerste drie maanden van 2018.

Hoge eierprijzen in de zomer

Dit jaar (2019) bleven de maandsaldi in de eerste drie maanden juist achter bij de tienjarige gemiddelden. De saldi in de maanden erna waren juist hoger dan gemiddeld in de laatste tien jaar wegens voor de zomerperiode hoge eierprijzen. Die zijn volgens WER het gevolg van een grotere vraag vanuit Duitsland, meer lege stallen in Nederland in de zomerperiode en leegstand in België vanwege vogelgriep.