OM: dierenarts fraudeerde met vaccinaties pluimvee

Vaccinaties tegen de ziekte van Newcastle (NCD) zijn in het noorden van het land jarenlang niet goed uitgevoerd door een dierenarts. Hij gebruikte veel minder van het diergeneesmiddel en lichtte zo zeker dertig pluimveebedrijven op, meent het Openbaar Ministerie. Naast een celstraf werd een beroepsverbod geëist.

Dat bleek donderdag 31 oktober op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle. De 49-jarige dierenarts Huub B. uit Scheemda vaccineerde de dieren met het middel Clone 30 met een verhouding van 1 staat tot 5 of 6. Dat terwijl het vaccin voor een of hooguit twee dieren bedoeld was. Deze lagere dosering zorgde ervoor dat de kuikens te weinig antistoffen aanmaakten. Met als risico een NCD-uitbraak, aldus de officier van justitie.

Ingrijpende gevolgen

De gevolgen van zo’n uitbraak van deze pseudovogelpest zouden ingrijpend zijn: niet alleen voor de sector als geheel, maar ook voor de volksgezondheid. “NCD kan overgebracht worden van dier op mens”, zei de officier. De dierenarts heeft bekend met lagere doseringen gewerkt te hebben, maar hij deed dat uit oogpunt van dierenwelzijn. Met een lagere dosering hoefde erna minder antibiotica gebruikt worden. Ook zag hij dat bij toediening van de voorgeschreven dosis er de nodige dieren stierven. Een lagere dosering was dus beter voor het pluimvee, stelde hij. Andere artsen zullen volgens B. niet bevestigden dat ze het ook zo deden. “Dan zitten ze net als ik nu in het strafbankje.”

Meer gefactureerd

Maar waarom factureerde hij dan wel veel meer doses? Na uitvoerig onderzoek blijkt dat hij tussen juli 2014 en januari 2017 ruim 15 miljoen vaccins minder toediende dan hij wel factureerde. Een administratieve slordigheid, reageerde B. Ook is de verdenking dat hij bloedmonsters vervalst heeft. Hij stuurde bloed op van zijn eigen kippen. Dit laatste ontkende hij met klem. De NVWA deed onderzoek naar de dierenarts nadat maten in zijn samenwerkingsverband aangifte deden. Zij ontdekten dat de ritten die de arts met zijn auto maakte, niet klopte met de facturen die hij indiende. Ook bleek hij veel meer vaccins te factureren dan dat er werd ingekocht.

De officier van justitie eiste een jaar cel waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook wil hij dat B. een jaar lang geen dierenarts mag zijn. Tegen de maatschap eiste hij betaling van een boete van € 50.000 en betaling van € 168.000 aan ‘criminele winst’. Het vonnis volgt op 7 november.