Notering scharreleieren blijft achter

De NOP-richtprijs voor scharreleieren blijft achter bij die van vorig jaar en bij de langjarige gemiddelden.

Tot en met het derde kwartaal was de gemiddelde richtprijs NOP2.0 scharrel voor M- en L-eieren, de meest gangbare gewichtsklassen, € 6,48 voor witte eieren en € 6,95 voor bruine. Dat is 91, respectievelijk 69 cent minder dan in de eerste 9 maanden van 2018. Toen was de eiernotering in de eerste jaarhelft erg hoog vanwege de fipronil-crisis.

Iets hoger

De NOP-richtprijs van januari tot en met september is iets hoger dan de langjarige gemiddelden over dezelfde maanden. De gemiddelde notering voor witte scharreleieren was in de afgelopen 5 jaren (2014 t/m 2018) € 6,25 en in de afgelopen 10 jaren (2009 t/m 2018) € 6,30. Voor bruine scharreleieren was de gemiddelde notering € 6,62 (5-jarig gemiddelde) en € 6,57 (10-jarig gemiddelde).

Dit is echter vertekend, want met ingang van het tweede kwartaal van 2017 is de NOP-richtprijs voor scharreleieren vernieuwd. De nieuwe richtprijs NOP2.0 ligt op een hoger niveau dan de ‘oude’ NOP-richtprijs. Bij de witte scharreleieren is dat verschil over de M-en L-gewichtsklassen gemiddeld 53 cent en bij de bruine scharreleieren gemiddeld 70 cent. Daarmee rekening houdend, blijven de eiernoteringen dit jaar tot en met het derde kwartaal achter bij de langjarige gemiddelden.