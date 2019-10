Enkele grote partijen leaserechten verhandeld in Oost

Op de markt voor pluimveerechten zijn de afgelopen weken in Regio Oost enkele grote partijen leaserechten verhandeld. Daarbij ging het om enkele partijen van meer dan 10.000 eenheden, zo meldt een intermediair.

De leaserechten kostten € 1,55 per eenheid. In Regio Overig wordt momenteel iets meer dan € 1 per eenheid gevraagd voor leaserechten. In Regio Zuid gaat het om ongeveer € 1,50 per eenheid. In Regio Zuid wordt momenteel nog niet of nauwelijks in pluimveerechten gehandeld, ook op de markt voor leaserechten is het erg rustig.

Afwachtende houding op markt kooprechten

Op de markt voor kooprechten is in alle regio’s sprake van een afwachtende houding. Pluimveehouders wachten af en tonen nog geen interesse, waardoor van concrete vraag naar rechten geen sprake is. De markt staat onder druk en de prijzen die op internet circuleren laten een dalende trend zien.