Vogelgriep aangetroffen bij wilde eend in Eemmeer

Bij een wilde eend die is gevonden in het Eemmeer bij Blaricum (N.-H.) is hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6 vastgesteld.

In het meer waren vorige week op verschillende plekken enkele dode wilde eenden gevonden. In een andere eend is ook laagpathogene vogelgriep van het type H5N3 vastgesteld.

Doodsoorzaak onduidelijk

Het is niet duidelijk of de dieren dood zijn gegaan vanwege vogelgriep. De doodsoorzaak kan ook iets anders zijn, zoals botulisme, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een bericht aan sectororganisaties.

Lees verder onder de kaart.

Locatie van het Eemmeer.

Onderzoek naar herkomst virus

Het H5N6-virus is het virus dat afgelopen winter ook op 3 pluimveebedrijven in Nederland werd vastgesteld. Wageningen Bioveterinary Research doet onderzoek naar de herkomst van het virus. Het instituut onderzoekt of het gaat om een nieuwe variant of dat het virus nog rondwaart vanaf afgelopen winter.