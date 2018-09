Verkoop Oerei breidt uit

De verkoop van het Oerei wordt door Albert Heijn uitgebreid naar meerdere filialen. Vanaf 1 oktober zijn deze eieren in 106 filialen en online te koop.

Oerei is een concept van insectenkweker Protix waarbij scharrelkippen levende larven te eten krijgen. Het voer bevat geen soja en de kippen hebben een leefoppervlak dat minimaal gelijk staat aan de eis voor Beter Leven-keurmerk 3 sterren. Het Oerei werd in mei 2018 geïntroduceerd in alle XL-filialen van Albert Heijn (37 winkels). Vanaf week 40 zal Albert Heijn de eieren ook in andere filialen aanbieden. Het totaal aantal AH filialen waar het Oerei te koop is komt daarbij op 106. Welke winkels het worden is de keuze van Albert Heijn en nog niet bekend gemaakt.

Larven

De larven (van de zwarte soldaatvlieg) die worden gevoerd aan de kippen worden geleverd door Protix. “We zijn erg blij dat het Oerei zo goed ontvangen wordt door de consument en dat er dus echt vraag naar is. De opschaling naar meerdere filialen waar het Oerei in de schappen komt te liggen en verdere groei daarna kunnen we goed aan met onze huidige samenwerkende pluimveebedrijven”, zegt Roel Boersma van Protix.

Zichtbaarheid en acceptatie

Dat insecten populair zijn en steeds vaker worden gebruikt in de voedselketen is duidelijk. Eerder deze week liet minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer weten sterk achter het gebruik van insecten te staan en enthousiast te zijn over deze nieuwe manier van voedsel- en grondstofproductie. Om de sector te laten slagen zijn ook de volumes nodig.

Lees verder onder de tweet.

We verhogen de zichtbaarheid en acceptatie van insecten in de voedselketen

Protix vierde afgelopen vrijdag het ‘hoogste punt’ in de bouw van de nieuwe productielocatie in Bergen op Zoom (N.-Br.). Deze locatie zal in 2019 gaan draaien. In Dongen (N.-Br.) staat ook een fabriek en deze zal ook behouden worden. “We willen een echte impact hebben op het voedselsysteem. Het is daarom erg belangrijk om niet alleen insecten en insectenmeel te produceren, maar deze ook om te zetten in concrete producten voor de consument. Daarmee verhogen we de zichtbaarheid en acceptatie van insecten in de voedselketen. Het Oerei is daar een mooi voorbeeld van. Ook zijn we bezig met het voeren van levende insecten aan kalkoenen en de resultaten daarvan zijn veelbelovend. Zo zien we dat zelfs kalkoenen weer positief gedrag gaan vertonen”, zeggen Kees Aarts en Tarique Arsiwalla, directeuren van Protix.