Hendrix Genetics heeft AI-compartimentsstatus

Fokbedrijf Hendrix Genetics heeft voor zijn pluimveefokkerijlocaties in Nederland de AI-compartimentsstatus gekregen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de AI-compartimentsstatus toegekend. Deze status, die wordt erkend door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), stelt het fokbedrijf in staat om vanuit Nederland fokproducten te kunnen blijven exporteren als in Nederland vogelgriep heerst. Hendrix Genetics exporteert vanuit Nederland naar meer dan 25 landen in 5 continenten. Bedrijven kunnen de aparte AI-status bereiken, als ze aan hoge normen voor bioveiligheid voldoen en ervoor kunnen zorgen dat al hun faciliteiten ziektevrij blijven in het geval van een AI-uitbraak elders in het land.

Bedrijven met status

De AI-compartimentsstatus geldt voor de twee R&D-bedrijven in Landhorst en Siebengewald met vermeerderingsdieren, broedeieren en genetica; de broederij in Boxmeer waar (groot)ouderdieren worden uitgebroed; 4 grootouderdierbedrijven (GPS) in Hollandscheveld, Appeltern, Een-West en Dalfsen en een opfokbedrijf in Silvolde. Al deze locaties, die nu dus samen als een apart AI-compartiment worden beschouwd, zijn onderdelen van de leghennenfokkerijdivisie van Hendrix Genetics, waarin het bedrijf sinds 2012 meer dan € 10 miljoen heeft geïnvesteerd om de (G)PS-broederijcapaciteit te vergroten en alle activiteiten te upgraden naar de hoogste bioveiligheidsnormen. Het project om compartimentele status te bereiken werd in 2016 gestart.

Dorothé Ducro, Global Quality Manager van Hendrix Genetics Layers, en dierenarts Bart Stokvis van Hendrix Genetics Layers, met het AI-compartimenteringscertificaat. - Foto: Hendrix Genetics

Schade door exportbelemmeringen

In het verleden heeft Hendrix Genetics meerdere keren schade opgelopen door exportbelemmeringen als gevolg van AI. Schade, die snel in de miljoenen euro’s kan lopen. Zo zat het bedrijf (toen nog onder de naam Hendrix Poultry Breeders) in 2003 volledig op slot. Na het ontstaan van Hendrix Genetics in 2005 heeft het bedrijf op meerdere locaties wereldwijd R&D-bedrijven opgezet en heeft het op meerdere plekken back-ups van fokmateriaal, zodat het bedrijf bij calamiteiten klanten vanuit andere landen kan beleveren.

Ook internationaal de AI-compartimentstatus

Hendrix Genetics heeft ook in Frankrijk een AI-compartimentstatus (voor R&D en in aanvraag voor GPS-bedrijven). Voor Brazilië (GPS) verwacht het bedrijf de status binnenkort te krijgen en voor Canada (R&D en GPS) loopt de aanvraag.

Afgelopen juli geleden ontving het Cobb-basisfokbedrijf in Herveld de AI-compartimentstatus. In 2012 kreeg Verbeek Broederij en Opfok de AI-compartimentsstatus voor de Verbeek Poultry International-bedrijven (VPI) en de VPI-broederij in Biddinghuizen, maar deze erkenning is vervallen.