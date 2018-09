Aviagen lanceert nieuwe kalkoenrassen

Pluimveefokbedrijf Aviagen Turkeys heeft deze zomer 3 nieuwe kalkoenrassen gelanceerd.

Het gaat om de Cheshire Bronze, Ayrshire Auburn and Wycombe White. Alle 3 de rassen zijn bedoeld voor alternatieve marktsegmenten en geschikt voor concepten waarbij langzamere groei een vereiste is.

Foto: Aviagen

Erkenning van de Dierenbescherming

In Nederland hebben de rassen afgelopen maand een erkenning gekregen van de Dierenbescherming om gebruikt te mogen worden binnen het Beter Leven-keurmerk. Volgens Aviagen zijn ook de reguliere kalkoenrassen meestal geschikt voor alternatieve marktconcepten, maar is er vanuit de markt wens naar rassen die zichtbaar anders zijn door langzamere groei en andere bouw/bevedering.

Vraag naar alternatieve productiesystemen

Met de nieuwe rassen komt Aviagen met name tegemoet aan wensen uit de Europese markt. Daar is in toenemende mate vraag naar alternatieve productiesystemen voor kalkoenen, signaleert het fokbedrijf. Die verschillen van de reguliere sector door veranderingen in verschillende factoren, zoals bezettingsgraad, voer, afleidingsmateriaal en toegang tot (overdekte) uitloop. Het gaat dan om marktsegmenten zoals langzamer groeiend, vrije uitloop of biologisch, voor keurmerken zoals Beter Leven, het Franse Label Rouge of het Britse RSPCA Assured.