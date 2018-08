Nieuwe bemiddelaar voor pluimveehouders

Onder de naam Fair Trade Poultry gaat vanaf volgende week een nieuw type adviesbedrijf van start in de pluimveehouderij.

Het bedrijf gaat pluimveehouders bijstaan bij de inkoop van grondstoffen en afzet van vleeskuikens. De focus ligt eerst op vleeskuikenbedrijven, later komen er leg- en vermeerderingsbedrijven bij. Fair Trade Poultry wordt gerund door Han Maathuis, Bert Timmerhuis en Jacco Hartjesveld. Maathuis verklaart dat ze alledrie veel ervaring hebben in de pluimveeketen, van broederij tot en met slachterij en beschikken over een groot netwerk.

Fair Trade Poultry niet gelieerd aan bedrijf in pluimveeketen

Uniek is volgens Maathuis dat zij onafhankelijk zijn. Fair Trade Poultry is niet gelieerd aan een bedrijf in de pluimveeketen en via hun bankrekening wordt niets afgerekend dat het boerenerf opkomt of verlaat. Hun werkwijze is vergelijkbaar met tussenpersonen voor hypotheken. Fair Trade Poultry maakt een voorstel waarvan zij denken dat dit financieel het beste is voor de pluimveehouder. Zij zoeken uit wat voor het pluimveebedrijf het beste kuiken is, het beste voer en de beste afzetmogelijkheid. Als de boer het voorstel opvolgt en zaken gaat doen met de geadviseerde bedrijven en de bijbehorende voorwaarden accepteert, betaalt hij een vergoeding aan Fair Trade Poultry. Als de pluimveehouder het voorstel niet ziet zitten, betaalt hij niks. Het bedrijf hanteert het no cure-no pay-principe.

Meer transparantie in de keten

De gekozen aanpak leidt ertoe dat de transparantie in de keten enorm toeneemt, betoogt Maathuis. Als een voerbedrijf nu de regie heeft in de keten, is voor de pluimveehouder niet altijd zichtbaar wat zijn kuikens opbrengen. Dat wordt anders als Fair Trade Poultry de boer bijstaat, betoogt Maathuis.

‘Onbalans verminderen’

Maathuis erkent dat waarschijnlijk niet alle bedrijven in de keten zitten te wachten op hun komst. Grote voerbedrijven hebben nu een forse vinger in de pap. Dat wordt mogelijk minder. Daarentegen staat de onafhankelijkheid van pluimveehouders en broederijen onder druk. Fair Trade Poultry denkt deze onbalans te verminderen. Hun werkgebied is Nederland, België en het grensgebied in Duitsland.