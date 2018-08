Cobb Europe zoekt uitbreiding grootouderdieren

Cobb Europe, onderdeel van vleespluimveefokbedrijf Cobb Vantress, wil het aantal bedrijven met (opfok)grootouderdieren voor de productie van vleeskuikenouderdieren uitbreiden.

Het bedrijf voorziet een toenemende vraag naar pluimveevlees op zijn afzetmarkten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Cobb Europe zoekt 2 clusters van elk 2 grootouderdieren en 1 opfokbedrijf dat opfokt voor de 2 grootouderdierbedrijven. Cobb Europe heeft in Nederland 4 van dergelijke clusters. Voor een daarvan zoekt het bedrijf nog een grootouderdierbedrijf van ongeveer 2.500 m2. Binnen elk cluster is de bedrijfsgrootte op elkaar is afgestemd. De bedrijven liggen bij voorkeur minimaal 1.000 meter af van pluimveebedrijven of hobbygevogelte.