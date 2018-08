België versoepelt maatregelen NCD

In België worden de vanwege Newcastle Disease (NCD) genomen maatregelen versoepeld.

Met ingang van donderdag 30 augustus mogen hobbypluimveehouders onder bepaalde voorwaarden met hun pluimvee weer deelnemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële evenementen. Vorige week vrijdag hief het Belgisch voedselagentschap ook verschillende zones op rond plaatsen waar NCD-besmetting was geconstateerd, waardoor nu nog maar één beschermingszone van kracht is, rond Lessen.

20 besmettingen met NCD

Vanaf 26 april 2018 werden in België 20 besmettingen met NCD vastgesteld, waarvan 3 op commerciële bedrijven en 17 bij hobbymatig gehouden pluimvee. De laatst geconstateerde besmetting in België was een maand geleden, op 31 juli bij hobbydieren. De laatste uitbraak op een commercieel bedrijf was op 17 juli Waregem.