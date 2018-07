Verwachte stijging EU-productie pluimveevlees 1,5%

De productie van pluimveevlees in de EU zal dit jaar 1,5% hoger zijn dan in 2017. Dit verwacht de Europese Commissie.

In het eerste kwartaal was de pluimveevleesproductie 4% hoger dan een jaar eerder, maar doordat de Commissie in de tweede jaarhelft een afvlakking van de groei verwacht, zal de groei over heel 2018 uitkomen op 1,5%.

In de eerste 3 maanden kende Polen de grootste productiestijging (+8%), gevolg door Duitsland (+7%), Nederland (+6%), Frankrijk (+5%) en het Verenigd Koninkrijk (+3%). Dit blijkt uit statistieken van de Commissie. De groei is het gevolg van minder vogelgriepuitbraken en het in productie komen van nieuwe bedrijven.

Consumptie pluimveevlees stijgt licht in 2019

Voor 2019 verwacht de Commissie een stabilisatie van de productie. De consumptie van pluimveevlees per hoofd in de EU stijgt naar verwachting licht, maar gestaag, naar 24,1 kilo in 2018 en 24,3 kilo in 2019.